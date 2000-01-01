13.07 21:22 MIGnews.com

Иран создал военную базу на территории Сирии

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Сирийский город Аль-Букамаль стал иранской военной базой, которую США и Израиль поставили под "постоянный контроль", сообщили в пятницу израильские источники."Иран создал свою базу в Аль-Букамале для нанесения ударов по силам США, дислоцированным на востоке Сирии, в дополнение к другим целям внутри Израиля", - заявили источники.Они также сообщили, что эти планы являются частью иранского ответа на жесткие санкции США против экспорта нефти Тегераном.Иран также создал специальные учебные центры для инструктирования лояльных Тегерану сил по нанесению ударов.Стратегический город расположен на западном фланге реки Евфрат, в то время как силы США и их западные и местные сирийские партнеры расположены к востоку от Евфрата.На сайте Debka сообщается, что Иран ожидает, что силы США, которые находятся в Сирии и Ираке, нанесут удар по иранской базе, в рамках упреждающего удара или в качестве ответного удара после любого будущего иранского нападения.