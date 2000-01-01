13.07 20:54 MIGnews.com

Израиль и Иран обмениваются угрозами войны

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Израиль и Иран угрожают друг другу военными ударами на фоне финансового и политического давления со стороны США на Тегеран по поводу его политики в регионе.Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил 2 июля, что Израиль готовится к возможному военному участию в случае конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что израильские истребители могут достичь Ирана."В последнее время Иран угрожает уничтожением Израиля”,-заявил Нетаниягу 9 июля на авиабазе Неватим на юге Израиля, где он инспектировал самолеты F-35. "Было бы неплохо помнить, что эти самолеты могут достичь любой точки Ближнего Востока, включая Иран и, конечно же, Сирию.”В свою очередь, высокопоставленный иранский парламентарий заявил, что Израиль будет уничтожен в течение 30 минут, если Соединенные Штаты нападут на Иран.