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Израиль и Иран обмениваются угрозами войны | Фото: AFP13.07 20:54   MIGnews.com

Израиль и Иран обмениваются угрозами войны

Израиль и Иран угрожают друг другу военными ударами на фоне финансового и политического давления со стороны США на Тегеран по поводу его политики в регионе.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил 2 июля, что Израиль готовится к возможному военному участию в случае конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что израильские истребители могут достичь Ирана.

"В последнее время Иран угрожает уничтожением Израиля”,-заявил Нетаниягу 9 июля на авиабазе Неватим на юге Израиля, где он инспектировал самолеты F-35. "Было бы неплохо помнить, что эти самолеты могут достичь любой точки Ближнего Востока, включая Иран и, конечно же, Сирию.”

В свою очередь, высокопоставленный иранский парламентарий заявил, что Израиль будет уничтожен в течение 30 минут, если Соединенные Штаты нападут на Иран.


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