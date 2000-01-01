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Израиль пообещал Газе лекарства в обмен на сохранение тишины | Фото: AFP13.07 20:26   MIGnews.com

Израиль пообещал Газе лекарства в обмен на сохранение тишины

Израиль пообещал руководству Газы медикаменты, помощь и ввод большего количества товаров на территорию, если перемирие на границе сохранится, заявил в субботу высокопоставленный чиновник террористической группы в Газе.

Также сообщается, что льготы будут включать возвращение задержанных рыболовецких судов, компенсацию рыбакам, чьи лодки были конфискованы, и увеличение разрешений для рабочих на въезд в Израиль.

Однако, несмотря на такие соглашения, прекращение огня остается под вопросом по нескольким причинам.

ХАМАС поклялся отомстить за убийство полевого командира израильскими войсками в четверг.

Кроме этого в ночь на пятницу две ракеты были выпущены из Сектора Газа в сторону юга Израиля, в результате чего никто не пострадал. Стоит отметить, что израильские войска все еще не ответили на нападение.


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