13.07 20:26 MIGnews.com

Израиль пообещал Газе лекарства в обмен на сохранение тишины

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израиль пообещал руководству Газы медикаменты, помощь и ввод большего количества товаров на территорию, если перемирие на границе сохранится, заявил в субботу высокопоставленный чиновник террористической группы в Газе.Также сообщается, что льготы будут включать возвращение задержанных рыболовецких судов, компенсацию рыбакам, чьи лодки были конфискованы, и увеличение разрешений для рабочих на въезд в Израиль.Однако, несмотря на такие соглашения, прекращение огня остается под вопросом по нескольким причинам.ХАМАС поклялся отомстить за убийство полевого командира израильскими войсками в четверг.Кроме этого в ночь на пятницу две ракеты были выпущены из Сектора Газа в сторону юга Израиля, в результате чего никто не пострадал. Стоит отметить, что израильские войска все еще не ответили на нападение.