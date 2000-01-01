Перец: хочу, чтобы палестинцы принесли мир Израилю

"Легче бороться за мир в Умм-эль-Фахме, чем бороться за мир в Сдероте", – сказал Перец, уточнив, что хочет, чтобы палестинцы принесли мир в Израиль.
Перец также добавил, что в первую очередь спокойные отношения благотворительно отразятся на бедных, потому что это принесет процветание и укрепит экономику.
"Я поднимаю знамя мира и знамя социальной справедливости – они идут вместе", – добавил он.
Уточняется, что Перец 11 июля провел встречу с Ципи Ливни и остался доволен теплой и дружеской атмосферой. Они обсудили последние политические события в преддверии сентябрьских выборов и проблемы Израиля.