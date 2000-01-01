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Юг Израиля переполошили сирены | Фото: MIGnews13.07 11:37   MIGnews.com

Юг Израиля переполошили сирены

Утром, 13 июля, сирены тревоги "Цева адом" сработали на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.

Сигнал тревоги прозвучал в кибуцах Нахаль-Оз и Кфар-Аза.

Позже в ЦАХАЛ сообщили, что это была ложная тревога, которая сработала около 10:30 утра. Активация сирен произошла после того, как в пятницу ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении южного Израиля. О пострадавших не сообщалось.

Юг Израиля регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны Газы. Последнее масштабное нападение произошло в мае, когда сотни снарядов были выпущены по городам и поселкам в приграничных поселениях.


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