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ПА тайно раздает арабам свои паспорта | Фото:13.06 08:19   MIGnews.com

ПА тайно раздает арабам свои паспорта

Палестинская автономия начала выдавать жителям удостоверения личности и другие документы, не заверяя их в Израиле.

Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь министерства внутренних дел ПА Хасан Нимр, передает AFP.

"Мы теперь регистрируем наших жителей в наших базах данных, не передавая информацию Израилю, как мы делали до сих пор. Решение о прекращении сотрудничества было принято в соответствии с распоряжением председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса", – сказал он.

По его словам, в ПА работают над созданием новой структуры, основанной на координации с международным сообществом, "чтобы позволить палестинцам свободно перемещаться без одобрения Израиля".

В рамках соглашений Осло ПА выдавала жителям идентифицирующие документы с 1993 года. Руководство Палестинской автономии возмущено соглашением о коалиции между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бенни Ганцем, которое предусматривает, что правительство может применить суверенитет над Иудеей и Самарией в июле.

Документы палестинским арабам начали выдавать таким образом с того момента, как ПА прекратили координацию с Израилем.


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