ПА тайно раздает арабам свои паспорта

Палестинская автономия начала выдавать жителям удостоверения личности и другие документы, не заверяя их в Израиле.
Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь министерства внутренних дел ПА Хасан Нимр, передает AFP.
"Мы теперь регистрируем наших жителей в наших базах данных, не передавая информацию Израилю, как мы делали до сих пор. Решение о прекращении сотрудничества было принято в соответствии с распоряжением председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса", – сказал он.
По его словам, в ПА работают над созданием новой структуры, основанной на координации с международным сообществом, "чтобы позволить палестинцам свободно перемещаться без одобрения Израиля".
В рамках соглашений Осло ПА выдавала жителям идентифицирующие документы с 1993 года. Руководство Палестинской автономии возмущено соглашением о коалиции между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бенни Ганцем, которое предусматривает, что правительство может применить суверенитет над Иудеей и Самарией в июле.
Документы палестинским арабам начали выдавать таким образом с того момента, как ПА прекратили координацию с Израилем.