13.06 07:37 MIGnews.com
Мать аль-Халака обвиняет полицию в сокрытии видео
Мать застреленного сотрудниками МАГАВ
в Старом Городе палестинского аутиста Ияда аль-Халака Рана обвинила полицию в том, что та скрывает видео с места происшествия.
Об этом сообщает Ynet.
"Прошло 13 дней, и по делу моего сына не видно никакого прогресса. Мы не будем молчать. Полиция и правительство пытаются заставить запись исчезнуть", – сказала она.
По словам Раны аль-Халак, "если бы араб стрелял в еврея, видео было бы опубликовано по всему миру в тот же день". Однако в случае ее сына, ничего не опубликовано.
Женщина также отметила, что правоохранителям, которые стреляли в Ияда, "место в тюрьме, пожизненно".
"Офицер, стреляющий в инвалида, представляет опасность для всех", – констатировала она.
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