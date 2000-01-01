Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Мать аль-Халака обвиняет полицию в сокрытии видео | Фото:13.06 07:37   MIGnews.com

Мать аль-Халака обвиняет полицию в сокрытии видео

Мать застреленного сотрудниками МАГАВ в Старом Городе палестинского аутиста Ияда аль-Халака Рана обвинила полицию в том, что та скрывает видео с места происшествия.

Об этом сообщает Ynet.

"Прошло 13 дней, и по делу моего сына не видно никакого прогресса. Мы не будем молчать. Полиция и правительство пытаются заставить запись исчезнуть", – сказала она.

По словам Раны аль-Халак, "если бы араб стрелял в еврея, видео было бы опубликовано по всему миру в тот же день". Однако в случае ее сына, ничего не опубликовано.

Женщина также отметила, что правоохранителям, которые стреляли в Ияда, "место в тюрьме, пожизненно".

"Офицер, стреляющий в инвалида, представляет опасность для всех", – констатировала она.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:25
Конец! Нет больше Ефремова: артист извинился после ДТП
07:58
ВОЗ: вакцина от COVID-19 должна быть общедоступной
06:44
Отпуск "накрылся": чем занять себя летом
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:09
В Румынии придумали антикоронавирусную обувь
04:00
Во Франции загорелась атомная подлодка
03:44
Собчак сравнила собственную свадьбу с похоронами Флойда
02:35
Названа наименее уязвимая к COVID-19 группа крови
01:16
YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов
00:06
После удаления из HBO "Унесённые ветром" возглавил чарты
22:37
ЕС составит список стран для снятия ограничений на въезд
22:13
ВОЗ оценили риск передачи COVID-19 от матери ребенку
21:43
Ганц ищет решение после отмены БАГАЦем закона о форпостах
21:01
Атака на еврея в Лондоне: появились подробности с места ЧП  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  