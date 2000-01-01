13.06 18:41 MIGnews.com
Араб поблагодарил солдата, который спас его от избиения
В субботу, 13 июня, палестинец, подвергшийся нападению со стороны израильтян, в городе Хеврон на Западном берегу, поблагодарил солдата, который спас его от избиения.
"Я благодарю солдата, который помог мне и держал их подальше от меня. Армия должна убедиться, что они не нападают на кого-то еще. Эти поселенцы должны быть остановлены", - заявил Ибрагим Бадер.
Бадер, 31-летний охранник и отец троих детей, заявил, что он был на работе, когда на него напали.
В ЦАХАЛ заявили, что инцидент произошел во время ожесточенных столкновений между израильтянами и палестинцами.
Ранее сообщалось
, что в Хевроне произошло столкновение между палестинцем и евреями, в которое вмешался солдат ЦАХАЛа. Конфликт попал на видео и был опубликован в Twitter.
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