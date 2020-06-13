Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Хеврон: солдат ЦАХАЛа спас араба от избиения израильтянами | Фото:13.06 17:11   MIGnews.com

Хеврон: солдат ЦАХАЛа спас араба от избиения израильтянами

В пятницу вечером, 12 июня, в Хевроне произошло столкновение между палестинцем и евреями, в которое вмешался солдат ЦАХАЛа. Конфликт попал на видео и был опубликован в Twitter.

На видео видно, как группа израильтян начинает избивать палестинца, прижав его к припаркованному автомобилю. В этом момент в конфликт вмешивается солдат бригады "Голани", пытаясь вытащить мужчину из потасовки. Тем не менее, группа нападавших не останавливается и пытается оттолкнуть солдата.

Офицер вскоре уводит пострадавшего, однако мужчины догоняют их и продолжают наносить палестинцу удары. После словесной перепалки драка прекращается.

Отмечается, что столкновение произошло на улице Шухада в контролируемой Израилем части город.

По сообщениям новостного сайта Ynet, за ночь в городе произошло еще четыре насильственных инцидента с проколом шин принадлежащих палестинцам транспортных средств и несколько инцидентов с бросанием камней.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:49
Взрыв бензовоза в Китае: девять человек погибли
16:48
Новый министр: "Кахоль Лаван" выбрала меньшее из двух зол
15:48
Атака на раввина в Лондоне: преступника задержали прохожие
15:12
В Яффо горели автомобили и здание муниципалитета
15:07
Бразилия обошла Британию по числу смертей от COVID-19
14:32
Израиль будет производить метанольное топливо с Нигерией
13:33
Главный раввин Израиля разрешил мерять температуру в субботу
13:06
Массовые протесты в Ливане: жители жгут местные банки  
12:35
Израиль попросили вступиться за Хафтара
12:08
ЦАХАЛ задержал палестинского араба в Нахалин
11:42
Во Франции загорелась атомная подлодка: тушили 14 часов
11:11
COVID-19: установлен новый рекорд суточной заболеваемости
10:42
Коронавирус: в Израиле больше 80 зараженных за ночь
10:16
Семья застреленного аутиста требует показать видео инцидента
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  