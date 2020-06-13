13.06 17:11 MIGnews.com

Хеврон: солдат ЦАХАЛа спас араба от избиения израильтянами

Watch: An Israeli soldier rescues a Palestinian guy who was brutally attacked last night by a group of religious Israeli youths in the Old City of Hebron pic.twitter.com/O7zcjnekHy — Elior Levy • אליאור לוי (@eliorlevy) June 13, 2020

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В пятницу вечером, 12 июня, в Хевроне произошло столкновение между палестинцем и евреями, в которое вмешался солдат ЦАХАЛа. Конфликт попал на видео и был опубликован в Twitter.На видео видно, как группа израильтян начинает избивать палестинца, прижав его к припаркованному автомобилю. В этом момент в конфликт вмешивается солдат бригады "Голани", пытаясь вытащить мужчину из потасовки. Тем не менее, группа нападавших не останавливается и пытается оттолкнуть солдата.Офицер вскоре уводит пострадавшего, однако мужчины догоняют их и продолжают наносить палестинцу удары. После словесной перепалки драка прекращается.Отмечается, что столкновение произошло на улице Шухада в контролируемой Израилем части город.По сообщениям новостного сайта Ynet, за ночь в городе произошло еще четыре насильственных инцидента с проколом шин принадлежащих палестинцам транспортных средств и несколько инцидентов с бросанием камней.