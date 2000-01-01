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Израиль попросили вступиться за Хафтара | Фото:13.06 12:35   MIGnews.com

Израиль попросили вступиться за Хафтара

Израиль призвали оказать поддержку мятежному ливийскому генералу Халифе Хафтару в войне против признанного ООН правительства национального единства.

Об этом заявил подконтрольный Хафтару чиновник Абдул Салам аль-Бадри.

По его словам, официальный Иерусалим имеет общие интересы с поддерживаемыми Россией мятежниками.

"Мы никогда не были и никогда не будем врагами, и мы надеемся, что вы поддержите нас", - заявил аль-Бадри.


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