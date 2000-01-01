13.06 12:35 MIGnews.com

Израиль попросили вступиться за Хафтара

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Израиль призвали оказать поддержку мятежному ливийскому генералу Халифе Хафтару в войне против признанного ООН правительства национального единства.Об этом заявил подконтрольный Хафтару чиновник Абдул Салам аль-Бадри.По его словам, официальный Иерусалим имеет общие интересы с поддерживаемыми Россией мятежниками."Мы никогда не были и никогда не будем врагами, и мы надеемся, что вы поддержите нас", - заявил аль-Бадри.