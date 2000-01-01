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ЦАХАЛ задержал палестинского араба в Нахалине | Фото:13.06 12:08   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал палестинского араба в Нахалине

Солдаты Армии обороны Израиля задержали палестинского араба в поселке Нахалин.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июня, сообщают местные СМИ.

По данным местных властей, перед задержанием в поселение въехали несколько армейских джипов. Кроме того, военные также пришли на местную стройку, где работали несколько бульдозеров и грузовиков, принадлежащих местному жителю. Ему сообщили о запрете на проведение работ в этом районе, потому что он находится под полным военным контролем Израиля.

Мужчину также предупредили, что он будет задержан, а его техника конфискована, если он не выполнит предписание ЦАХАЛ.


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