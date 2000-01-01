13.06 08:13 MIGnews.com

Нетаниягу: мы не будем ждать нападения, нанесем удар первыми

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Выступая на государственной церемонии поминовения бывшего президента Израиля, Эфраима Кацира, на кладбище в Реховоте, Нетаниягу сказал: “Цепочка испытаний, с которыми мы имеем дело, бесконечна. Мы энергично и решительно реагируем на все нападения на нас; при этом, мы не принимаем меры только после факта. Мы блокируем возможности противника до факта. Мы действуем методично и последовательно, во избежание того, чтобы нашим враги могли создать наступательные базы против нас в наших окрестностях”.Заявления премьер-министра последовали за сообщениями сирийских СМИ об израильских авиаударах на юге Сирии в ночь на 12 июня.Согласно сообщениям, израильская атака была направлена ​​против города Телль-эль-Хара, расположенного в районе Дараа, стратегического пункта, выходящего на Голанские высоты.Также сообщалось, что в ходе нападения никто не пострадал, а зданиям был причинен ущерб. Кроме того, Сирия утверждает, что Израиль использовал технические средства для разрушения радиолокационных систем во время атаки.