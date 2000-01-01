Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: мы не будем ждать нападения, нанесем удар первыми 13.06 08:13   MIGnews.com

Нетаниягу: мы не будем ждать нападения, нанесем удар первыми

Выступая на государственной церемонии поминовения бывшего президента Израиля, Эфраима Кацира, на кладбище в Реховоте, Нетаниягу сказал: “Цепочка испытаний, с которыми мы имеем дело, бесконечна. Мы энергично и решительно реагируем на все нападения на нас; при этом, мы не принимаем меры только после факта. Мы блокируем возможности противника до факта. Мы действуем методично и последовательно, во избежание того, чтобы нашим враги могли создать наступательные базы против нас в наших окрестностях”.

Заявления премьер-министра последовали за сообщениями сирийских СМИ об израильских авиаударах на юге Сирии в ночь на 12 июня.

Согласно сообщениям, израильская атака была направлена ​​против города Телль-эль-Хара, расположенного в районе Дараа, стратегического пункта, выходящего на Голанские высоты.

Также сообщалось, что в ходе нападения никто не пострадал, а зданиям был причинен ущерб. Кроме того, Сирия утверждает, что Израиль использовал технические средства для разрушения радиолокационных систем во время атаки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:34
Банды организовали массовые хищения арбузов по всему Израилю
07:58
Исламский джихад: мы добьемся своего от Израиля
07:08
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в районе Рафиаха
07:04
Ракетный обстрел юга Израиля
06:15
ХАМАС призывает ПА вернуться на путь сопротивления
05:23
В Индии создают космическое оружие
04:10
Huawei умерила амбиции об опережении своих конкурентов
03:10
В Уганду "пришла" Эбола
02:14
Ученые узнали причину затвердевания артерий
01:11
В Риме введены новые правила поведения на улицах
00:12
WhatsApp будет судиться с пользователями
23:02
В Москве задержали более 400 человек
22:47
Нетаниягу: субсидиям «продленок» - Быть!
22:07
Banksy украсил Хитроу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus