13.06 07:08 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в районе Рафиаха

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в ответ на ракетный обстрел Эшколь самолеты ВВС Израиля нанесли удар по “подземной террористической инфраструктуре ХАМАСа”.Удар нанесен в районе Рафиаха.В заявлении ЦАХАЛа говорится: “ЦАХАЛ продолжит действовать против попыток причинить вред израильским гражданским и считает ХАМАС ответственным за все, что происходит в Газе и за любые атаки, исходящие с ее территории”.Палестинские СМИ сообщают о том, что самолеты ВВС Израиля были замечены над южной частью Газы.12 июня по меньшей мере восемь пожаров начались в районе границы с Газой в результате запуска палестинцами зажигательных воздушных шаров. Горело более 50 дунамов. Распространение огня удалось сдержать.В дополнение к этому над населенным пунктов в Эшколь взорвались два самодельных взрывных устройства, привязанные к воздушным шарам. В результате взрывов никто не пострадал.Региональный совет Эшколь выпустил предупреждение для жителей: После двух случаев обнаружения взрывных устройств, мы подчеркиваем. что нельзя касаться подозрительных предметов, даже если рядом с ними нет воздушных шаров. Немедленно сообщайте о подобных находках персоналу служб безопасности”.В конце прошлой недели начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави и начальник южного командования Херци Халеви побывали на границе и встретились с главами приграничных местных советов. Кохави заявил, что “снижение насильственных инцидентов на границе не является случайным”.Начальник Генштаба сказал: “Сокращение количества запусков зажигательных воздушных шаров и сокращение количества насильственных инцидентов на границе не является случайным. Мы предпочитаем дать этому шанс, чем допустить ухудшение ситуации”.