13.06 07:04 MIGnews.com

Ракетный обстрел юга Израиля

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Израильские СМИ сообщают о раскручивании нового витка эскалации на границе с Газой.После полуночи 13 июня в израильских населенных пунктах на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.Палестинцы выпустили ракету по району Эшколь.Ракета была сбита системой ПРО “Железный Купол”.ЦАХАЛ полностью блокировал Газу и запретил любым судам выходить из Газы. Зона рыбной ловли в районе Газы полностью закрыта.