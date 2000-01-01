13.06 07:04 MIGnews.com
Ракетный обстрел юга Израиля
Израильские СМИ сообщают о раскручивании нового витка эскалации на границе с Газой.
После полуночи 13 июня в израильских населенных пунктах на границе с Газой прозвучали сирены ракетной тревоги.
Палестинцы выпустили ракету по району Эшколь.
Ракета была сбита системой ПРО “Железный Купол”.
ЦАХАЛ полностью блокировал Газу и запретил любым судам выходить из Газы. Зона рыбной ловли в районе Газы полностью закрыта.
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