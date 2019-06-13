13.06 21:08 MIGnews.com

Прямое попадание ракеты в доме в Сдероте

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Сирены ракетной тревоги прозвучали только что в Сдероте и в Ивим.Израильские СМИ сообщают о прямом попадании ракеты в доме в районе жилой застройки в Сдероте.По первоначальным данным в результате взрыва никто не пострадал.Корреспондент канала Кан в Сдероте Ицик Зуарец выложил в сеть видео последствий прямого попадания ракеты в дом в Сдероте.Портал ynet сообщает о том, что ракета, выпущенная террористами Газы, попала в здание йешивы в Сдероте.Мэр Сдерота должен прибыть к месту происшествия. Сирены ракетной тревоги прозвучали в Сдероте, и Шаар ха Негев в 20:54. После этого раздался мощный взрыв.12-й канал израильского ТВ сообщает, что никто из находившихся внутри здания не пострадал.