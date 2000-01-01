13.06 17:15 MIGnews.com
ЦАХАЛ задержал мужчину с винтовкой в Самарии
Израильские военнослужащие, дислоцированные в Иудее и Самарии, арестовали мужчину, в автомобиле которого при обыске ранее была обнаружена автоматическая винтовка "М-16".
Об этом пишет The Times of Israel
.
В заявлении ЦАХАЛа говорится, что военнослужащие обратили внимание на подозрительно выглядевшее транспортное средство неподалеку от населенного пункта Рас-Каркар, к северо-западу от Рамаллы.
В результате обыска в машине нашли винтовку. Огнестрельное оружие было конфисковано, а мужчину отправили на допрос.
Военные пока не опубликовали данные о том, связан ли инцидент с какими-либо террористическими планами.
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