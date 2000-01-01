13.06 22:10 MIGnews.com

Ганц обвиняет Нетаниягу в бездействии после обстрела в Газе

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Бенни Ганц, главный конкурент премьер-министра Биньямина Нетаниягу на предстоящих выборах, в четверг раскритиковал премьер-министра, обвинив его в отсутствии жесткой реакции на действия террористической группы в Газе. Имеется в виду запуск ракеты в южном Израиле и череда палестинских поджогов, а также угрозы чиновника ХАМАСа дальнейшей эскалацией.“Нетаниягу силен только на словах”, – подчеркнул в своем заявлении глава партии “Кахоль Лаван” Ганц. Также он сказал, что “продолжающийся ракетный обстрел со стороны ХАМАСа” свидетельствует о том, что средства сдерживания Израиля перестали быть эффективными.