13.06 14:40 MIGnews.com

Дроны и лазеры были конфискованы по пути в Газу

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Офис координатора правительства Израиля на территориях Западного берега пресек контрабанду в Газу почтовых посылок, содержащих элементы военной техники, которые могли использоваться для террористической деятельности.Вчера, в среду, была согласована передача 220 почтовых посылок, содержащих тысячи упаковок, заказанных с таких сайтов, как AliExpress и Amazon. 167 из этих пакетов содержали предметы “двойного назначения”, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях. В их числе: дроны и запасные части, камеры, оружейное снаряжение, военные маски, лазеры, подушки безопасности, средства связи, электронные компоненты, глушители радиоволн и тактические очки.