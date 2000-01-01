13.06 13:36 MIGnews.com

В Эшколь устали от бредовых ритуалов на границе с Газой

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Главы местных советов на границе с Газой подвергли резкой критике политику правительства в отношении ХАМАСа.Глава регионального совета Эшколь Гади Яркони заявил: “Мы не можем объяснить нашим жителям политику в отношении Газы, мы не можем ее оправдать, потому что мы не знаем, в чем она заключается. Полтора года мы наблюдаем за исполнением этого бредового ритуала. Они запускают зажигательные воздушные шары, ЦАХАЛ вводит санкции, они отвечают огнем, за этим следует 48-часовой цикл эскалации. Одиннадцать таких раундов закончились к настоящему времени – и это ничего не дало. Ритуал повторяется снова и снова. Данный метод не работает, и не приведет к ощутимому изменению реальности”.