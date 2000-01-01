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Палестинцы задумали массовые протесты на 14 мая | Фото:13.05 08:08   MIGnews.com

Тысячи палестинцев готовятся к прорыву в Израиль

Национальный комитет марша возвращения призвал к массовым протестам на границе сектора Газы и на Западном берегу в понедельник, в тот же день США планируют перевести свое посольство в Израиль из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в воскресенье, 13 мая The Jerusalem Post.

"Национальный комитет марша возвращения призывает наших людей провести массовые демонстрации в восточных районах сектора Газа и в местах столкновения с израильскими силами безопасности на оккупированном Западном берегу в понедельник, начиная с 10 часов утра", - заявил лидер "Исламского джихада" Халед аль-Батш на пресс-конференции в Газе.

По его словам, оккупация находится в смятении и пытается различными способами сорвать это народное событие. Он подчеркнул: "Израилю никогда не сломить палестинскую волю или убить его мечту о возвращении".

Отметим, что комитет, в который входят члены ХАМАС, "Исламский джихад", и другие фракции, сыграл большую роль в организации протестов на границе между Израилем и Газой.

Напомним, что так называемые "марши возвращения" начались в пограничном районе между Израилем и прибрежным анклавом с 30 марта и стали традиционным пятничным времяпрепровождением для жителей Газы.

ЦАХАЛ называет эти протесты "насильственными беспорядками", поскольку мятежники атакуют защитное ограждение, жгут покрышки и швыряют в израильских солдат камнями.

Ожидается, что своего пика протесты достигнут с началом новой недели, ближе к Накбе – дню траура, который палестинцы отмечают 15 мая.

Ранее лидер ХАМАСа Яхья Синвар пообещал, что попытки незаконного пересечения палестинцами административной границы Газы с Израилем будут носить массовый характер, сообщает The Independent.

Действия палестинцев он также попытался оправдать тем, что границы Израиля якобы не признаны на международном уровне, а поэтому можно их не соблюдать и штурмовать пограничное заграждение.

В свою очередь в армейской пресс-службе подчеркнули, что палестинцы, которые приближаются к пограничному забору, ставят под угрозу свою жизнь.
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