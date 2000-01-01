День Иерусалима начался с беспорядков на Храмовой горе
Сегодня утром на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима произошли столкновения между евреями и мусульманами. Трое еврейских юношей подняли израильский флаг на Храмовой горе, после чего были задержаны и уведены остуда полицейскими.
По словам очевидцев, группа еврейских посетителей начала петь песни после того, как поднялась на святое место также и для мусульман.
В пресс-службе полиции отметили, что во время прибытия еврейских посетителей Храмовой горы, некоторые из них нарушили правила визита и спровоцировали недовольство находившихся там же мусульман, после чего их выпроводили.
Через некоторое время один из арабов, находившихся на Храмовой горе, решил выразить протест против такого скопления евреев. Уточняется, что мужчина подошел к группе евреев и стал выкрикивать лозунги: "Аллах Акбар", тогда полицейский силой отогнал его.