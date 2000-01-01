Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









День Иерусалима начался с беспорядков на Храмовой горе | Фото:13.05 14:14   MIGnews.com

День Иерусалима начался с беспорядков на Храмовой горе

Сегодня утром на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима произошли столкновения между евреями и мусульманами. Трое еврейских юношей подняли израильский флаг на Храмовой горе, после чего были задержаны и уведены остуда полицейскими.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel.


По словам очевидцев, группа еврейских посетителей начала петь песни после того, как поднялась на святое место также и для мусульман.

В пресс-службе полиции отметили, что во время прибытия еврейских посетителей Храмовой горы, некоторые из них нарушили правила визита и спровоцировали недовольство находившихся там же мусульман, после чего их выпроводили.



Через некоторое время один из арабов, находившихся на Храмовой горе, решил выразить протест против такого скопления евреев. Уточняется, что мужчина подошел к группе евреев и стал выкрикивать лозунги: "Аллах Акбар", тогда полицейский силой отогнал его.


Позже в воскресенье ожидается, что тысячи израильтян примут участие в ежегодном параде в Иерусалиме, посвященном 51-летию со дня воссоединения города во время Шестидневной войны 1967 года.

Также известно, что сегодня в столицу Израиля должна прибыть делегация из США для участия в церемонии открытия американского посольства в главном городе Еврейского государство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Северная Корея назначила дату уничтожения ядерного полигона
14:28
Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода  
13:34
4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США
13:11
Боевики, атаковашие иранский парламент приговорены к смерти
13:04
Maersk Line и MSC меняют курс
13:02
В честь Нетты: "танец цыплят" Биньямина Нетаниягу
12:48
В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам
12:21
Названы даты проведения Eurovision в Израиле
12:15
Мотоциклетное подразделение ХАМАСа готовит прорыв границы
12:08
Макрон выразил беспокойство по поводу выхода США из сделки
11:44
Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим
11:18
Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке
11:10
Двадцать солдат отравились в Иерусалиме
10:54
Израильтянка покорила Евровидение-2018
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus