13.05 20:57 MIGnews.com

Иордания назвала убийство террориста преступлением Израиля

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Хашимитское королевство возложило на Израиль ответственность за убийство его гражданина, который сегодня днем совершил теракт в Старом городе Иерусалима, ранив прохожего и офицера израильской полиции, которого пришлось госпитализировать.Представитель правительства Иордании и министр информации Мохаммад Момани назвал случившееся "отвратительным преступлением" израильских сил правопорядка."Израильское правительство, как власть, которая несет ответственность за оккупацию, ответственно и за расстрел и последующее убийство гражданина Иордании", - заявил он через несколько часов после теракта.По словам Момани, Амман осуждает это "чудовищное преступление против гражданина Иордании" и требует от Израиля подробного объяснения случившегося.Напомним, что террориста опознали, как 57-летнего гражданина Хашимитского королевства Мухаммада Абдуллу Салима, который ступил на израильскую землю несколько дней назад.