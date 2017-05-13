Иордания назвала убийство террориста преступлением Израиля
Хашимитское королевство возложило на Израиль ответственность за убийство его гражданина, который сегодня днем совершил теракт в Старом городе Иерусалима, ранив прохожего и офицера израильской полиции, которого пришлось госпитализировать.
Представитель правительства Иордании и министр информации Мохаммад Момани назвал случившееся "отвратительным преступлением" израильских сил правопорядка.
"Израильское правительство, как власть, которая несет ответственность за оккупацию, ответственно и за расстрел и последующее убийство гражданина Иордании", - заявил он через несколько часов после теракта.
По словам Момани, Амман осуждает это "чудовищное преступление против гражданина Иордании" и требует от Израиля подробного объяснения случившегося.
Напомним, что террориста опознали, как 57-летнего гражданина Хашимитского королевства Мухаммада Абдуллу Салима, который ступил на израильскую землю несколько дней назад.