Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иордания назвала убийство террориста преступлением Израиля 13.05 20:57   MIGnews.com

Иордания назвала убийство террориста преступлением Израиля

Хашимитское королевство возложило на Израиль ответственность за убийство его гражданина, который сегодня днем совершил теракт в Старом городе Иерусалима, ранив прохожего и офицера израильской полиции, которого пришлось госпитализировать.

Представитель правительства Иордании и министр информации Мохаммад Момани назвал случившееся "отвратительным преступлением" израильских сил правопорядка.

"Израильское правительство, как власть, которая несет ответственность за оккупацию, ответственно и за расстрел и последующее убийство гражданина Иордании", - заявил он через несколько часов после теракта.

По словам Момани, Амман осуждает это "чудовищное преступление против гражданина Иордании" и требует от Израиля подробного объяснения случившегося.

Напомним, что террориста опознали, как 57-летнего гражданина Хашимитского королевства Мухаммада Абдуллу Салима, который ступил на израильскую землю несколько дней назад.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:39
Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
20:15
У Пещеры Патриархов арестовали арабку с ножом
19:59
"Ликудницу" Анат Берко травит ее же бывший помощник
19:30
После Brexit Великобритании развалится на куски?
18:57
Герцог назвал свое условие для поддержки Биби
17:57
Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки
17:05
Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери
16:24
Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео
15:58
Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля
15:21
В Британии опасаются влияния РФ на парламентские выборы
15:04
Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ
14:53
Атака с ножом в Иерусалиме
14:26
В Турции разбился автобусом с туристами
14:23
СМИ: Вирус-вымогатель остановил один человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus