Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео

Террористом, который сегодня днем совершил атаку на израильтян около Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, оказался 57-летний гражданин Иордании, который пересек границу несколько дней назад. По уточненной информации от полученных ранений он скончался на месте.
Очевидцы опубликовали видео с места событий.
اللحظات الأولى بعد تنفيذ فلسطيني عملية طعن أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال بجروح متوسطة في منطقة باب السسلسلة بالقدس المحتلة ، قبل قليل. pic.twitter.com/6bflyvzfOi
Изначально сообщалось, что в результате теракта пострадали два израильтянина – прохожий и 37-летний офицер полиции, которого с колотыми ранениями в области головы и плеча пришлось госпитализировать в больницу "Шаарей-Цедек".