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Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео | Фото: @Mahnaaz021/Twitter13.05 16:24   MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео

Террористом, который сегодня днем совершил атаку на израильтян около Львиных ворот в Старом городе Иерусалима, оказался 57-летний гражданин Иордании, который пересек границу несколько дней назад. По уточненной информации от полученных ранений он скончался на месте.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.




Изначально сообщалось, что в результате теракта пострадали два израильтянина – прохожий и 37-летний офицер полиции, которого с колотыми ранениями в области головы и плеча пришлось госпитализировать в больницу "Шаарей-Цедек".
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