Израильские снайперы и танки готовы встретить палестинцев
Сегодня усилены меры безопасности на границе сектора Газы, где ожидается очередная активизация участников "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного террористической группировкой ХАМАС в кануне 70-летия государства Израиль.
Отметим, что это уже третья пятница подряд, когда израильские военнослужащие готовятся отвечать на любые провокации со стороны участников акции протеста.
По данным издания, ЦАХАЛ готов обеспечивать защиту границы и израильских граждан с применением танков и с привлечением снайперов, которые действуют только в случае угрозы израильским военнослужащим, а также при попытках повреждения пограничного заграждения, незаконного пересечения границы или терактов.
Предполагается, что в пятничной акции будут участвовать от 20 до 30 тысяч жителей сектора.
Согласно информации издания, лидеры Газы запланировали 17 апреля массовые акции, приуроченные ко "дню заключенных", 18-20 апреля исламисты намерены "отметить" юбилей создания государства Израиль.
Напомним, что в прошлую пятницу участие в беспорядках, организованных ХАМАСом и проводившихся вдоль административной границы, приняли участие около 20 тысяч жителей Газы.
Еще неделей раньше в акциях протеста приняли участие 30 тысяч арабов.
По данным Министерства здравоохранения Газы, израильской стороной были убиты 32 палестинца. Многих убитых ЦАХАЛ идентифицировал как членов ХАМАСа.