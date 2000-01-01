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Либерман призвал палестинцев жить `мирно` с Израилем | Фото:13.04 07:47   MIGnews.com

Либерман призвал палестинцев жить "мирно" с Израилем

Министр обороны Израиль Авигдор Либерман в четверг призвал жителей Газы "изменить направление" как существовать вместе с Израилем, что, по его мнению, намного лучше, в первую очередь для жителей Газы.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

Выступая на митинге, посвященном Дню памяти жертв и героев Холокоста, проводимом в кибуце Яд Мордехай, находящимся неподалеку от границы с сектором Газы, Либерман заявил: "к сожалению, война за наше право на существование как еврейского и свободного государства, продолжается и по сей день".

"Несмотря на то, что государство Израиль протянуло руку мира всем своим соседям, подписало мирные соглашения с Египтом и Иорданией и покинуло сектор Газы до последнего миллиметра земли, все, что мы слышали со времен размежевания по сей день от лидеров сектора Газы – это угрозы уничтожить государство Израиль, требования вернуть беженцев в Тель-Авив, Хайфу и Цфат, и сирены "Цева Адом", звучащих, когда идет ракетная стрельба по населенным пунктам юга", - отметил глава оборонного ведомства.

Обращаясь с трибуны к жителям Газы и лидерам палестинской террористической группировки ХАМАС, министр сказал, что у Израиля есть "все возможности выстоять, а также способность и право защищать себя".

"Вам никогда не удастся сломить нас! Дух, надежда и вера, которые сопровождали нас во время Холокоста и во время Войны за независимость, сильнее всех наших врагов, так что у вас нет шансов", - добавил Либерман.
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