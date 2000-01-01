13.04 21:33 MIGnews.com

Протесты у границы: один погибший, 233 раненных

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Один палестинец погиб и еще 233 получили ранения в ходе беспорядков у границы между Израилем и Газой в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Газы.В общей сложности сегодня в протестах приняли участие 10 тысяч арабов. Палестинцы жгли шины и израильские флаги.В результате столкновений с ЦАХАЛом погиб 28-летний Асалам Сауди Асралла, отметили в министерстве здравоохранения в Газе. Также власти добавили, что в эту пятницу к границе пришли меньшее количество палестинцев, чем на прошлой неделе.