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Протесты у границы: один погибший, 233 раненных13.04 21:33   MIGnews.com

Протесты у границы: один погибший, 233 раненных

Один палестинец погиб и еще 233 получили ранения в ходе беспорядков у границы между Израилем и Газой в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает "Гаарец" со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Газы.

В общей сложности сегодня в протестах приняли участие 10 тысяч арабов. Палестинцы жгли шины и израильские флаги.

В результате столкновений с ЦАХАЛом погиб 28-летний Асалам Сауди Асралла, отметили в министерстве здравоохранения в Газе. Также власти добавили, что в эту пятницу к границе пришли меньшее количество палестинцев, чем на прошлой неделе.
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