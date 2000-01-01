13.04 18:35 MIGnews.com
ПА: в протестах пострадали 153 араба
В ходе беспорядков на границе с Газой пострадали 153 араба, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.
Из них 63 человека получили огнестрельные ранения, 59 – от слезоточивого газа, 24 – от слезоточивого газа и 7 – от шрапнели.
В то же время в министерстве здравоохранения ХАМАСа заявили о 528 пострадавших. Их них 16 – медицинские сотрудники и журналисты.
Согласно сообщениям из Газы, в ходе беспорядков пострадали 122 палестинца (от огнестрельного оружия). Более 10 тысяч человек устроили массовые беспорядки на границе между Израилем и Газой.
Арабы жгли шины и израильские флаги.
В свою очередь демонстранты в Газе заявили о 58 пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.
Также они отметили, что число протестующих было меньше в эту пятницу, чем на прошлой неделе.
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