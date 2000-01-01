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ПА: в протестах пострадали 153 араба 13.04 18:35   MIGnews.com

ПА: в протестах пострадали 153 араба

В ходе беспорядков на границе с Газой пострадали 153 араба, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Из них 63 человека получили огнестрельные ранения, 59 – от слезоточивого газа, 24 – от слезоточивого газа и 7 – от шрапнели.

В то же время в министерстве здравоохранения ХАМАСа заявили о 528 пострадавших. Их них 16 – медицинские сотрудники и журналисты.

Согласно сообщениям из Газы, в ходе беспорядков пострадали 122 палестинца (от огнестрельного оружия). Более 10 тысяч человек устроили массовые беспорядки на границе между Израилем и Газой.

Арабы жгли шины и израильские флаги.

В свою очередь демонстранты в Газе заявили о 58 пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии.

Также они отметили, что число протестующих было меньше в эту пятницу, чем на прошлой неделе.
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