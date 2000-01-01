13.04 16:58 MIGnews.com

Власти ПА: 30 арабов ранены в ходе беспорядков

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По меньшей мере, 30 палестинцев были ранены в ходе беспорядков у границы между Израилем и Газой. Третью пятницу подряд арабы устраивают массовые протесты у израильской границы.По информации палестинских властей, большинство из них получили огнестрельные ранения. Один палестинец находится в критическом состоянии.В пятницу, 13 апреля, сотни арабов собрались на границе с сектором. Толпа участников "марша возвращения" попыталась прорваться к пограничному забору в северо-восточной части границы сектора Газы.