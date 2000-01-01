13.04 16:13 MIGnews.com

Палестинцы заявили о 27 пострадавших в протестах

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В результате столкновений на границе между Израилем и Газой пострадали 27 палестинцев. Об этом сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца в пятницу, 13 апреля.Из них 14 получили огнестрельные ранения, и один араб поучил серьезную травму головы.Ранее сообщалось о 8 раненых. Сегодня на границе с сектором Газы собрались несколько сотен палестинцев. Таким образом, уже третью пятницу подряд солдаты ЦАХАЛа готовятся отвечать на любые провокации со стороны участников акции протеста на административной границе с Газой и предотвращать попытки незаконного пересечения границы.