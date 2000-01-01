13.04 14:05 MIGnews.com
Протесты на границе с Газой: ранены 8 палестинцев
Сегодня на границе с сектором Газы собрались несколько сотен палестинцев
. Таким образом, уже третью пятницу подряд военнослужащие ЦАХАЛа готовятся отвечать на любые провокации со стороны участников акции протеста на административной границе с Газой и предотвращать попытки незаконного пересечения границы.
Толпа участников "марша возвращения" попыталась прорваться к пограничному забору в северо-восточной части границы сектора Газы.
Израильские военнослужащие применяют спецсредства для разгона толпы.
Палестинские источники заявляют, что солдаты открыли огонь. По данным Минздрава Газы, по меньшей мере, восемь палестинцев получили ранения, сообщает в пятницу, 13 апреля The Times of Israel
.
Ожидается, что после пятничной молитвы к границе подтянутся тысячи палестинцев.
Они намерены устроить "марш коктейлей Молотова". Участники беспорядков будут забрасывать военных емкостями с зажигательной смесью.
Информация будет обновляться по мере поступления.
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