13.04 13:27 MIGnews.com
На границе с сектором Газы начались беспорядки, есть раненые
Сегодня около 2000 участников "марша возвращения" попыталась прорваться к пограничному забору в северо-восточной части границы сектора Газы
. Военные ЦАХАЛа применяют спецсредства для разгона толпы.
Палестинские источники заявляют, что солдаты открыли огонь. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщил о трех раненых, передает в пятницу, 13 апреля The Times of Israel
.
Ожидается, что после пятничной молитвы к границе подтянутся тысячи палестинцев.
По данным издания, они намерены устроить "марш коктейлей Молотова"
. Участники "марша" будут забрасывать военных емкостями с зажигательной смесью.
Издание уточняет, что для этих целей ХАМАС выделил 10 000 литров топлива.
Ранее сообщалось, что палестинцы планируют жечь флаги Израиля и запускать на израильскую территорию "огненных воздушных змеев", чтобы вызвать пожары.
Информация будет обновляться по мере поступления.
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