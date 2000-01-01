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На границе с сектором Газы начались беспорядки, есть раненые | Фото:13.04 13:27   MIGnews.com

На границе с сектором Газы начались беспорядки, есть раненые

Сегодня около 2000 участников "марша возвращения" попыталась прорваться к пограничному забору в северо-восточной части границы сектора Газы. Военные ЦАХАЛа применяют спецсредства для разгона толпы.

Палестинские источники заявляют, что солдаты открыли огонь. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщил о трех раненых, передает в пятницу, 13 апреля The Times of Israel.

Ожидается, что после пятничной молитвы к границе подтянутся тысячи палестинцев.


По данным издания, они намерены устроить "марш коктейлей Молотова". Участники "марша" будут забрасывать военных емкостями с зажигательной смесью.

Издание уточняет, что для этих целей ХАМАС выделил 10 000 литров топлива.

Ранее сообщалось, что палестинцы планируют жечь флаги Израиля и запускать на израильскую территорию "огненных воздушных змеев", чтобы вызвать пожары.

Информация будет обновляться по мере поступления.
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