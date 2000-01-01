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Беспорядки на границе с Газой: прозвучали первые выстрелы | Фото:13.04 12:37   MIGnews.com

Беспорядки на границе с Газой: прозвучали первые выстрелы

Несмотря на то, что акции протеста на административной границе с Газой сегодня только начинаются, военнослужащим ЦАХАЛа уже пришлось прибегнуть к применению огнестрельного оружия.

Об этом в пятницу. 13 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно информации издания, израильские военные применили оружие против палестинцев, которые намеревались незаконно пересечь границу.

О ранениях или об убитых участниках протестов информации не поступало.

Напомним, сегодня в демонстрациях у границы с сектором Газа ожидается участие тысяч палестинских арабов.

В пресс-службе ЦАХАЛа предполагают, что они будут жечь покрышки и израильские флаги, а также пытаться совершать массовые прорывы на израильскую территорию.

Отметим, что нынешняя пятничная демонстрация станет третьей в рамках "марша миллионов" ("марш возвращения"), который инициирован ХАМАСом.

На прошлой неделе участники беспорядков массово жгли покрышки, чтобы воспрепятствовать эффективной работе израильских снайперов.

По данным издания, в этот раз палестинцы намерены запускать горящих воздушных змеев, в том числе раскрашенных в цвета израильского флага, на территорию Израиля.

Информация будет обновляться по мере поступления.
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