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Арабские государства: в Совбезе ООН Израилю не бывать! | Фото:13.04 10:25   MIGnews.com

Арабские государства: в Совбезе ООН Израилю не бывать!

Компания арабских государств, которая блокирует заявку Израиля на место в Совете Безопасности ООН, получила поддержку за неделю до запланированного голосования.

Об этом заявил в четверг официальный представитель палестинского "МИДа" Рияд аль-Малики, сообщает в пятницу, 13 апреля The Times of Israel.

В интервью журналистам в Эр-Рияде, где в эти выходные должен состояться саммит арабских государство, представитель палестинского МИД, что ПА делает "все возможное, чтобы убедить как можно больше стран заблокировать голосование по предложению Израиля занять место в Совете Безопасности ООН".

"Мы должны обеспечить перевес в третьем голосовании, необходимом для наложения вето, и считаем, что можем это сделать, объединив усилия арабских и исламских государство", - отметил он.

По словам Малики, палестинские усилия по блокированию голосования получили значительную поддержку со стороны европейских союзников.

В беседе с журналистами он также сказал, что " страна, которая нарушает международные законы и конвенции, которая нарушает резолюции и принципы ООН, не может сидеть в Совете Безопасности, чтобы диктовать судьбу мира".

"Это явное нарушение этих принципов, и мы должны работать, чтобы остановить их планы. Мы должны убедиться, что не будет никаких сюрпризов", - добавил Малики.
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