Арабские государства: в Совбезе ООН Израилю не бывать!
Компания арабских государств, которая блокирует заявку Израиля на место в Совете Безопасности ООН, получила поддержку за неделю до запланированного голосования.
Об этом заявил в четверг официальный представитель палестинского "МИДа" Рияд аль-Малики, сообщает в пятницу, 13 апреля The Times of Israel.
В интервью журналистам в Эр-Рияде, где в эти выходные должен состояться саммит арабских государство, представитель палестинского МИД, что ПА делает "все возможное, чтобы убедить как можно больше стран заблокировать голосование по предложению Израиля занять место в Совете Безопасности ООН".
"Мы должны обеспечить перевес в третьем голосовании, необходимом для наложения вето, и считаем, что можем это сделать, объединив усилия арабских и исламских государство", - отметил он.
По словам Малики, палестинские усилия по блокированию голосования получили значительную поддержку со стороны европейских союзников.
В беседе с журналистами он также сказал, что " страна, которая нарушает международные законы и конвенции, которая нарушает резолюции и принципы ООН, не может сидеть в Совете Безопасности, чтобы диктовать судьбу мира".
"Это явное нарушение этих принципов, и мы должны работать, чтобы остановить их планы. Мы должны убедиться, что не будет никаких сюрпризов", - добавил Малики.