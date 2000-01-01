13.04 20:30 MIGnews.com

ПА приостанавливает отношения с UNWRA

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство образования ПА приостановило свои связи с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам (UNWRA) из-за планов последнего реформировать учебную программу в поддерживаемых ими школах.Возможные изменения учебной программы ПА будут "оскорблением палестинского народа, его истории и борьбы", заявили в министерстве, добавив, что отношения с UNWRA не будут возобновлены до тех пор, пока агентство ООН не переменит свою позицию.В целом, в школах, спонсируемых UNWRA, учатся порядка 312 тысяч учеников в Иудее, Самарии, и Восточном Иерусалиме (50,000) и секторе Газа (262,000).Стоит отметить, что официально в UNWRA пока не объявляли планов изменить учебную программу, но в арабские СМИ просочилась информация о том, что агентство собирается пересмотреть карту "исторической Палестины", чтобы исключить из нее указания израильских городов, как палестинских, что руководство ПА и сектора Газа приравняло к "подстрекательству".