13.04 18:24 MIGnews.com

Китай: Отсутствие Палестины – историческая несправедливость

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Палестино-израильские мирные переговоры должны быть восстановлены, чтобы исправить историческую несправедливость – отсутствие у палестинцев собственного государства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И."Эта историческая несправедливость должна быть исправлена. Это не может больше продолжаться", - цитирует агентство Associated Press заявление, сделанное главой китайской дипломатии после встречи с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики 13 апреля в Пекине.Ван И считает несправедливым то, что, спустя 70 лет после принятия резолюции ООН о разделении Палестины на еврейское и арабское государства, у палестинцев до сих пор нет собственного.В ходе встречи аль-Малики призвал КНР "приложить больше усилий" для обеспечения мира на Ближнем Востоке.