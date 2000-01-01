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Китай: Отсутствие Палестины – историческая несправедливость | Фото: U.S. Department of State/Flickr13.04 18:24   MIGnews.com

Китай: Отсутствие Палестины – историческая несправедливость

Палестино-израильские мирные переговоры должны быть восстановлены, чтобы исправить историческую несправедливость – отсутствие у палестинцев собственного государства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

"Эта историческая несправедливость должна быть исправлена. Это не может больше продолжаться", - цитирует агентство Associated Press заявление, сделанное главой китайской дипломатии после встречи с его палестинским коллегой Риядом аль-Малики 13 апреля в Пекине.

Ван И считает несправедливым то, что, спустя 70 лет после принятия резолюции ООН о разделении Палестины на еврейское и арабское государства, у палестинцев до сих пор нет собственного.

В ходе встречи аль-Малики призвал КНР "приложить больше усилий" для обеспечения мира на Ближнем Востоке.
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