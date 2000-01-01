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Абу Мазен угрожает ХАМАСу | Фото: Olivier Pacteau/Flickr13.04 17:41   MIGnews.com

Абу Мазен угрожает ХАМАСу

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что предпримет "беспрецедентные шаги" с целью преодоления политических разногласий между его правительствами ПА и сектора Газа, контролируемого ХАМАСом. Об этом сообщило агентство WAFA.

"Мы оказались в опасной и сложной ситуации, которая требует решительных шагов, и мы их предпримем. В связи с этим в ближайшие дни мы собираемся совершить беспрецедентные шаги, чтобы положить конец нашему разделению", - сказал он, выступая перед палестинскими дипломатами в Бахрейне в среду, 12 апреля.

Не вдаваясь в подробности Абу Мазен отметил, что может прибегнуть к финансовому давлению для того, чтобы ХАМАС пошел на уступки.

В ответ на это на следующий день пресс-секретарь ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что его движение отвергает "язык угроз и диктаторских приказов".
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