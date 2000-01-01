Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












СМИ: Трамп создал команду для продвижения мирных переговоров | Фото: Thinkstock13.04 10:59   MIGnews.com

СМИ: Трамп создал команду для продвижения мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп создал команду во главе со спецпосланником Джейсоном Гринблаттом для предстоящих переговоров с делегацией ПА, которые состоятся в Вашингтоне. Об этом сообщает иерусалимская газета "Аль-Кудс".

Отмечается, что зять Трампа Джаред Кушнер будет наблюдать за работой комитета, который будет состоять из 10 членов. Источник сообщил "Аль-Кудс", что главной миссией Грнблатта будет заключаться в том, чтобы убедить председателя ПА Махмуда Аббаса вернутся за стол мирных переговоров с Израилем.

Как стало известно, Абу Мазен в начале мая текущего года совершит официальный визит в США, где он встретиться с американским лидером.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:29
В Париже подожгли штаб квартиру Марин Ле Пен
11:10
Либерман призвал к бойкоту Гаарец
10:35
Сафронков отчитал постпреда Великобритании  
10:28
Йоси Кляйн: мне не за что извиняться
10:17
СМИ: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
10:02
Лавров после встречи с Тиллерсоном понимают друг друга лучше
09:59
Индия намерена приобрести 8 000 израильских ракет
09:17
Генсек ООН перевел главу миссии по химоружию на другой пост
09:11
Решение КНР не блокировать резолюцию по САР - победа Трампа
08:48
"Подруга невесты переспала с женихом и забеременела"
08:30
В Кдумим случайным выстрелом убит израильтянин
08:15
Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат
06:57
Трагедия в Песах: три человека пропали в водах Кинерета  
06:10
Путин рассказал о новых космических проектах России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus