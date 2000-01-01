13.04 10:59 MIGnews.com

СМИ: Трамп создал команду для продвижения мирных переговоров

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Президент США Дональд Трамп создал команду во главе со спецпосланником Джейсоном Гринблаттом для предстоящих переговоров с делегацией ПА, которые состоятся в Вашингтоне. Об этом сообщает иерусалимская газета "Аль-Кудс".Отмечается, что зять Трампа Джаред Кушнер будет наблюдать за работой комитета, который будет состоять из 10 членов. Источник сообщил "Аль-Кудс", что главной миссией Грнблатта будет заключаться в том, чтобы убедить председателя ПА Махмуда Аббаса вернутся за стол мирных переговоров с Израилем.Как стало известно, Абу Мазен в начале мая текущего года совершит официальный визит в США, где он встретиться с американским лидером.