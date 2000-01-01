13.03 09:17 MIGnews.com

Арабы объявили "день гнева"

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Координационный орган ряда палестинских организаций Национальные и исламские силы объявил, что в ближайшую пятницу, 16 марта, на всех израильских контрольно-пропускных пунктах, поселениях и других "точках трения" состоится "день народного гнева".Организация призывает палестинцев восстать против политики Белого дома и Израиля в отношении палестинского вопроса и заявляет о важности придерживаться решений Центрального совета ООП, которые включают разрыв связей с Израилем и отмену признания Израиля до тех пор, пока он не признает "Государство Палестину".Помимо того, Израиль обвинили в эскалации "преступлений поселенцев", которые "под защитой оккупационной армии и ее командиров" нападают и стреляют из боевого оружия по палестинским арабам на дорогах и в деревнях.Кроме того, на прошлой неделе некоторые члены руководства сектора Газа предупредили об установлении палаточного городка на границе с Израилем, где с 30 марта по 15 мая будет организован 6-недельный протест.Сам же Израиль оказался меж двух огней: с одной стороны, в ЦАХАЛе это рассматривают как потенциальную угрозу безопасности, а политическое руководство обеспокоено возможностью травмирования женщин и детей, если пытаться разогнать протестующих силой.В ХАМАСе отрицают свою причастность к организации палаточного протеста.