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Арабы объявили `день гнева` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr13.03 09:17   MIGnews.com

Арабы объявили "день гнева"

Координационный орган ряда палестинских организаций Национальные и исламские силы объявил, что в ближайшую пятницу, 16 марта, на всех израильских контрольно-пропускных пунктах, поселениях и других "точках трения" состоится "день народного гнева".

Организация призывает палестинцев восстать против политики Белого дома и Израиля в отношении палестинского вопроса и заявляет о важности придерживаться решений Центрального совета ООП, которые включают разрыв связей с Израилем и отмену признания Израиля до тех пор, пока он не признает "Государство Палестину".

Помимо того, Израиль обвинили в эскалации "преступлений поселенцев", которые "под защитой оккупационной армии и ее командиров" нападают и стреляют из боевого оружия по палестинским арабам на дорогах и в деревнях.

Кроме того, на прошлой неделе некоторые члены руководства сектора Газа предупредили об установлении палаточного городка на границе с Израилем, где с 30 марта по 15 мая будет организован 6-недельный протест.

Сам же Израиль оказался меж двух огней: с одной стороны, в ЦАХАЛе это рассматривают как потенциальную угрозу безопасности, а политическое руководство обеспокоено возможностью травмирования женщин и детей, если пытаться разогнать протестующих силой.

В ХАМАСе отрицают свою причастность к организации палаточного протеста.
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