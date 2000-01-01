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В Иерусалиме убрали табличку `кладбище шахидов` 13.03 08:41   MIGnews.com

В Иерусалиме убрали табличку "кладбище шахидов"

Мраморная плита с надписью “кладбище шахидов” была снята инспекторами муниципалитете Иерусалима со входа на старое кладбище Салах эд-Дин в восточном Иерусалиме.

Инцидент вызвал бурю ненависти в палестинских СМИ. Палестинские журналисты утверждают, что снята не только мраморная плита, но убираются памятники и разрушаются могилы похороненных на кладбище террористов. В палестинской прессе названы имена шести террористов, чьи могилы якобы “осквернены”.

Маор Цемах, глава движения Лех Йерушалайм приветствовал действия муниципалитета и заявил, что кладбище в последнее время превратилось в место паломничества поклонников террористов, а могилы террористов - монументами, прославляющими их акции.
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