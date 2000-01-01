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Король Абдулла пытается возродить мирный процесс | Фото: Моше Мильнер, GPO13.03 07:49   MIGnews.com

Король Абдалла пытается возродить мирный процесс

Король Иордании Абдалла II работает над возрождением мирного процесса и возвращением израильтян и палестинцев за стол переговоров, о чем заявил на встрече с председателем ПА Махмудом Аббасом в Аммане 12 марта.

Согласно палестинским и иорданским источникам, политики обсудили взаимную координацию своих шагов после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и его решения перенести посольство США в этот город, а также ситуацию в Иудее и Самарии, как было сказано, "в свете израильской эскалации".

Стоит отметить, что визит в Иорданию 82-летнего Аббаса совершил на фоне слухов об ухудшении его здоровья в последние недели. Проверить их правдивость невозможно, но, к слову, в свете очевидных причин, в израильских больницах он не лечится, предпочитая иорданские.

В ходе встречи Абу Мазен высоко оценил поддержку палестинцев Амманом и роль Иордании в защите мусульманских и христианских святынь Иерусалима. Король Абдалла, в свою очередь, подтвердил поддержку своей страной стремлений палестинцев к государственности и независимости.

По его словам, в координации с другими сторонами Хашимитское королевство продолжит работу в направлении возобновления палестино-израильских мирных переговоров на основании "двух государств", Арабской мирной инициативы 2002 года и резолюций ООН, поскольку достижение справедливого и всеобъемлющего мира является единственным способом положить конец Ближневосточному конфликту и добиться безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, монарх заверил собеседника в том, что Иордания выступает против израильской "политики, односторонних мер и повторяющихся атак на святыни Иерусалима" и продолжит свою "историческую роль в защите исламских и христианских святынь", говорится в опубликованном заявлении.
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