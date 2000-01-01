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Атака на премьера ПА: Израиль предложил помощь | Фото:13.03 18:47   MIGnews.com

Атака на премьера ПА: Израиль предложил помощь

Израиль выразил готовность оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки на кортеж премьер-министра Палестинской автономии (ПА) Рами Хамдаллы, осуществленной сегодня, 13 марта на территории сектора Газа.

Отмечается, что представители ПА связались с Йоавом Мордехаем и попросили оказать содействие.

Нападение на колонну, в которой двигался автомобиль Хамдаллы, было совершено около 10 утра в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы. В кортеж премьера полетела взрывчатка, а затем авто обстреляли из оружия. Пострадали несколько охранников.

В ХАМАСе сообщили, что за покушение на премьера ПА были задержаны несколько человек.

В свою очередь лидер ПА Махмуд Аббас возложил ответственность за теракт на власти Газы.
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