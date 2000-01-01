13.03 18:47 MIGnews.com

Атака на премьера ПА: Израиль предложил помощь

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Израиль выразил готовность оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки на кортеж премьер-министра Палестинской автономии (ПА) Рами Хамдаллы, осуществленной сегодня, 13 марта на территории сектора Газа.Отмечается, что представители ПА связались с Йоавом Мордехаем и попросили оказать содействие.Нападение на колонну, в которой двигался автомобиль Хамдаллы, было совершено около 10 утра в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы. В кортеж премьера полетела взрывчатка, а затем авто обстреляли из оружия. Пострадали несколько охранников.В ХАМАСе сообщили, что за покушение на премьера ПА были задержаны несколько человек.В свою очередь лидер ПА Махмуд Аббас возложил ответственность за теракт на власти Газы.