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Боевиков `Хизбаллы` сосредотачивают на границе с Израилем | Фото:13.03 18:08   MIGnews.com

Боевиков "Хизбаллы" сосредотачивают на границе с Израилем

После частичного завершения фазы активных боевых действий на территории Сирии шиитская террористическая группировка "Хизбалла" начала перегруппировку военных подразделений в Ливан.

Об этом во вторник, 13 марта сообщает Lebanon Now.

Приобретя богатый боевой опыт, войска "Хизбаллы" намерены разместить в южных районах страны, недалеко от границы с Израилем, отмечает издание.

По данным издания, часть шиитских боевиков останется в некоторых районах Сирии, включая приграничную Кунейтру, а также Хомс и Дераа, где еще недавно шли бои с местной суннитской оппозицией.

Отметим, что все стороны продолжительного конфликта активно использовали химическое оружие, а также прибегали к геноциду в отношении мирного населения.

Напомним, что "Хизбалла" неоднократно угрожала Израилю крупными терактами на границе с Ливаном и даже захватом населенных пунктов, расположенных в приграничных районах.

На фоне усиления "Хизбаллы", располагающей крупным ракетным арсеналом иранского и северокорейского производства, ЦАХАЛ продолжил строительство забора безопасности и укрепление оборонительной инфраструктуры у границы с Ливаном.
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