13.03 18:08 MIGnews.com

Боевиков "Хизбаллы" сосредотачивают на границе с Израилем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

После частичного завершения фазы активных боевых действий на территории Сирии шиитская террористическая группировка "Хизбалла" начала перегруппировку военных подразделений в Ливан.Об этом во вторник, 13 марта сообщает Lebanon Now.Приобретя богатый боевой опыт, войска "Хизбаллы" намерены разместить в южных районах страны, недалеко от границы с Израилем, отмечает издание.По данным издания, часть шиитских боевиков останется в некоторых районах Сирии, включая приграничную Кунейтру, а также Хомс и Дераа, где еще недавно шли бои с местной суннитской оппозицией.Отметим, что все стороны продолжительного конфликта активно использовали химическое оружие, а также прибегали к геноциду в отношении мирного населения.Напомним, что "Хизбалла" неоднократно угрожала Израилю крупными терактами на границе с Ливаном и даже захватом населенных пунктов, расположенных в приграничных районах.На фоне усиления "Хизбаллы", располагающей крупным ракетным арсеналом иранского и северокорейского производства, ЦАХАЛ продолжил строительство забора безопасности и укрепление оборонительной инфраструктуры у границы с Ливаном.