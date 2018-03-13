Аббас прервал визит в Иорданию из-за покушения на Хамдаллу
Главе палестинской администрации Махмуду Аббасу пришлось прервать свой визит в Иорданию и вернуться в Рамаллу из-за взрыва, произошедшего сегодня на пути кортежа премьер-министра ПА Рами Хамдалла в секторе Газа.
Об этом во вторник, 13 марта сообщает агентство Maan со ссылкой на источник в местных силовых структурах, передает РИА Новости.
"Президент Аббас прерывает свой визит в Иорданию и возвращается в Рамаллах, чтобы следить за событиями после попытки взрыва кортежа премьер-министра", — заявил источник.
Напомним, на пути кортежа сработало взрывное устройство. Насколько известно, в результате атаки несколько человек получили незначительные ранения, министр при взрыве не пострадал.
Нападение было совершено в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы, вскоре после того, кортеж Хамдаллы и Фараджа проехал КПП "Эрез".
Палестинская администрация возложила ответственность за инцидент на ХАМАС.
В свою очередь в ХАМАС осудили произошедшее нападение.
Палестинская администрация поспешила возложить ответственность за инцидент на ХАМАС. Но в ХАМАС осудили произошедшее нападение. По сообщению источника в местных силовых структурах, врыв мог быть делом рук джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и по идеологии близких к ИГ.
По данным агентства, расследование покушения продолжается. Силы безопасности ХАМАСа задержали нескольких подозреваемых.
Отметим, что лидер ПА находился с визитом в Аммане с 12 марта и завершил его на несколько часов раньше запланированного срока.