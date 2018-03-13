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Аббас прервал визит в Иорданию из-за покушения на Хамдаллу | Фото:13.03 16:01   MIGnews.com

Аббас прервал визит в Иорданию из-за покушения на Хамдаллу

Главе палестинской администрации Махмуду Аббасу пришлось прервать свой визит в Иорданию и вернуться в Рамаллу из-за взрыва, произошедшего сегодня на пути кортежа премьер-министра ПА Рами Хамдалла в секторе Газа.

Об этом во вторник, 13 марта сообщает агентство Maan со ссылкой на источник в местных силовых структурах, передает РИА Новости.

"Президент Аббас прерывает свой визит в Иорданию и возвращается в Рамаллах, чтобы следить за событиями после попытки взрыва кортежа премьер-министра", — заявил источник.

Напомним, на пути кортежа сработало взрывное устройство. Насколько известно, в результате атаки несколько человек получили незначительные ранения, министр при взрыве не пострадал.

Нападение было совершено в районе Бейт-Хануна, в северной части сектора Газы, вскоре после того, кортеж Хамдаллы и Фараджа проехал КПП "Эрез".

Палестинская администрация возложила ответственность за инцидент на ХАМАС.

В свою очередь в ХАМАС осудили произошедшее нападение.

Палестинская администрация поспешила возложить ответственность за инцидент на ХАМАС. Но в ХАМАС осудили произошедшее нападение. По сообщению источника в местных силовых структурах, врыв мог быть делом рук джихадистских группировок, враждующих с ХАМАС и по идеологии близких к ИГ.

По данным агентства, расследование покушения продолжается. Силы безопасности ХАМАСа задержали нескольких подозреваемых.

Отметим, что лидер ПА находился с визитом в Аммане с 12 марта и завершил его на несколько часов раньше запланированного срока.
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