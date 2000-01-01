Лидер Free Gaza признала, что Израиль не лгал о Мави Мармара
Одна из главных активисток пропалестинского движения подтвердила израильскую версию событий, обернувшихся гибелью 10 граждан Турции на борту судна "Мави Мармара", пытавшегося прорвать морскую блокаду сектора Газа в мае 2010 года.
Соосновательница и активистка "Флотилии свободы" (Free Gaza Movement) Грета Берлин в закрытом Facebook-сообществе Palestine Live лично призналась, что военнослужащие израильской морской охраны не открывали огонь, пока бывший "морской котик" США Кен О'Киф не выхватил пистолет у одного из них.
"Он несет ответственность за гибель некоторых людей на борту "Мави Мармара". Если бы он не отнял оружие у израильского солдата, они бы не начали стрелять. Хватит. Большинство из вас понятия не имеют, о чем говорят", - заявила она в жаркой переписке, где многие члены сообщества восхваляли О'Кифа.
Palestine Live – та самая антисемитская группа, среди участников которой оказалось немало членов Лейбористской партии Великобритании, о чем на прошлой неделе стало известно от блогера Дэвида Кольера.
Известно, что израильские коммандос высадились на "Мави Мармара", спустившись по канатам с вертолетов. Позже в Армии обороны Израиля сообщили, что солдаты высаживались, их атаковали дубинками, ножами и металлическими прутьями. Несмотря на то, что трех военнослужащих взяли в плен, в ЦАХАЛе утверждают, что огонь был открыт после того, как у одного из солдат отобрали оружие.
Однако участники "Флотилии Свободы" утверждают, что израильские военные начали стрелять, как только оказались на палубе. Грета Берлин и сама в течение 8 лет твердила как мантру: "израильтяне открыли огонь по спавшим гражданским в четыре часа ночи". Любопытно, что ее самой в этот момент на борту корабле не было.
Однако Дэвид Кольер обнаружил, что со слов активистки "ни один израильтянин не стрелял, когда они спускались с вертолетов. До тех пор, пока не они не столкнулись с неожиданным уровнем сопротивления, и солдаты попали в плен". Таким образом, доклад по инциденту с "Мави Мармара", предоставленный ЦАХАЛом спецкомиссии ООН в точности отражает случившееся.
"Вы считаете, было разумным отбирать пистолет у этих сумасшедших на борту "Мави Мармара", бежать по палубе со словами, что у него есть пистолет, а потом спрятать его, чтобы израильтяне могли сказать, что нашли на борту пистолет? То-то же", - писала она.
Грета Берлин называет своего соратника Кена О'Кифа "самым настоящим провокатором" с "безумными идеями напасть на вооруженных солдат", который подверг опасности других пассажиров "Мави Мармара". Но и на этом ее упреки в адрес соратника не закончились.
"Он создавал для нас всевозможные проблемы по пути в Газу", - пишет Берлин в другом сообщении, позже отмечая, что О'Киф солгал о наличии у него прав на вождение корабля.