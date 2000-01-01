Рамалла винит ХАМАС в покушении на Рами Хамдаллу

Руководство Палестинской автономии обвинило ХАМАС в попытке покушения на жизнь премьер-министра ПА Рами Хамдаллы.
Министр по гражданским делам Хусейн Аль Шейх предупредил, что группировка понесет полную ответственность за это "смертоносное" покушение и предупредил о беспрецедентно опасном развитии событий и серьезных последствиях для ХАМАСа.
Напомним, ранее утром в 200 метрах от КПП "Эрез", через который глава палестинского правительства въехал в сектор Газа около 10 часов утра, на пути его кортежа произошел взрыв. Сообщается о нескольких раненных.
Сам Хамдалла, как и сопровождающий его руководитель палестинской разведки Маджид Фарадж, не пострадали и находятся в безопасности. Как сообщается, они уже присутствуют на церемонии открытия нового завода по очистке сточных вод, ради которой и прибыли в анклав.