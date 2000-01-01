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Сирены ракетной тревоги в Эшколь 13.03 09:44   MIGnews.com

Сирены ракетной тревоги в Эшколь

Около 9 часов утра на территории регионального совета Эшколь, близ границы с Газой, раздались сирены ракетной тревоги.

Через некоторое время пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на израильской территории взрывов зафиксировано не было, и речь идет, по всей видимости, о ложной тревоге.

В начале этого месяца обстрелу из стрелкового оружия подвергся трактор ЦАХАЛа на границе. Также по территории регионального совета Хоф Ашкелон была выпущена ракета. После этого танки и авиация ЦАХАЛа нанесли удар по Газе. В результате были уничтожены две позиции ХАМАСа.
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