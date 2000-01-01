13.03 07:22 MIGnews.com

Террористическая атака в Иерусалиме: ранены два солдата

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Палестинский террорист атаковал рано утром у Львиных Ворот в Старом Городе Иерусалима.Террорист подошел к посту у Ворот и набросился с ножом на солдат МАГАВа.Солдаты открыли огонь и убили террориста. Оба солдата получили ранения средней степени тяжести.Солдаты эвакуированы в госпиталь Хадасса Айн Керем.Террорист пришел на площадь перед Львиными Воротами около 04:30 утра. Он прошелся несколько раз по площади, увидел место, где стояли солдаты, подошел к ним, вытащил нож и атаковал.По словам врачей MADA, прибывших оказать первую помощь раненым солдатам, оба были в полном сознании и страдали от ножевых ранений в верхнюю часть тела.Палестинские источники сообщают, что террорист - 25-летний обитатель квартала Джабель Муккабар.