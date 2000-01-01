13.02 17:42 MIGnews.com

Решение Беннетта разозлило ШАБАК

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Представители ШАБАК разозлились из-за приказа министра обороны Нафтали Беннетта отменить административный арест подозреваемого в терроризме еврея.Об этом сообщает "12 канал" со ссылкой на источник в агентстве внутренней безопасности Израиля.В частности, Беннетт отменил постановление об административном аресте 19-летнего правого активиста Эли Бен Давида после протеста со стороны правых активистов."Решение об отмене постановления о заключении под стражу, которое сам министр подписал и одобрил, оказывает поддержку экстремистской деятельности на местах. Беннет потворствует правым активистам и ослабляет систему безопасности", – сказал источник в ШАБАКе.На прошлой неделе 19-летний Бен Давид был арестован по подозрению в том, что он бросил камень в движущуюся машину, в результате чего был ранен палестинец. В понедельник районный суд Лода распорядился освободить его из-за отсутствия улик.