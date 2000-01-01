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В ПА ликуют из-за `черного списка` ООН | Фото:13.02 08:27   MIGnews.com

В ПА ликуют из-за "черного списка" ООН

Палестинцы приветствовали публикацию "черного списка" Совета по правам человека ООН 112 компаний, работающих в Иудее, Самарии и на Голанских высотах.

Официальные лица Рамаллы заявив, что намерены подать в суд на перечисленные организации, передает The Jerusalem Post.

"Это серьезный удар по Нетаниягу и администрации Трампа. С другой стороны, это большая победа палестинской дипломатии и всех тех, кто выступает против израильской политики строительства поселений", – сказали чиновники.

Так называемый премьер-министр ПА Мохаммад Штайе высоко оценил действия ООН. Он призвал компании, перечисленные в отчете, немедленно закрыть свои офисы и филиалы в "незаконных поселениях, существование которых нарушает международные законы и резолюции ООН".

"Я буду преследовать компании, упомянутые в отчете, на законных основаниях через международные юридические институты и суды за их участие в нарушении прав человека", – сказал он, отметив, что ПА потребует от них компенсацию.

По его словам, в ПА готовы изучить возможность передачи бизнеса палестинцам, "если руководители компаний захотят исправить свои поступки".

Напомним, что накануне комитет ООН по правам человека опубликовал отчет о компаниях, которые имеют деловые связи с израильскими поселениями на Западном берегу. В заявлении утверждается, что было выявлено 112 субъектов предпринимательской деятельности, которые имеют связи с израильскими поселениями – 94 находятся в Израиле и 18 – в шести других государствах.


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