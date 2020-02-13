Борьба с Ираном и огневая мощь – новый план ЦАХАЛ

Армия Обороны Израиля запускает новую пятилетнюю программу "Моментум" (Tenufa), которая включает получение превосходства над главными противниками – Ираном, "Хизбаллой" и ХАМАСом, внедрение передовых технологий, сокращение танковых войск и новые боевые эскадрильи ВВС.
Основные моменты 13 февраля озвучил начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави на встрече с высшими офицерами военного командования при участии президента Израиля Реувена Ривлина, передает Ynet.
"На чем основан план? На чрезвычайно высокой способности обнаруживать врага и уничтожать его. Выполнение многолетнего плана Momentum позволит ЦАХАЛу значительно расширить свои возможности. План увеличит смертоносность ЦАХАЛ, создаст условия для сокращения продолжительности войны", – отметил Кохави.
Задачи: усиление боевых кадровых частей израильской армии, увеличение объемов боеприпасов для эскадрилий, общий перевод вооруженных сил на новые технологии. ЦАХАЛ должен приумножить наступательное преимущество на суше, в воздухе и на море за счет огневой мощи и точности поражения целей. А новейшие технологии должны дать преимущество в кибервойне.
צה"ל הציג את התוכנית הרב שנתית החדשה – "תנופה": כחלק מהתוכנית ימונה אלוף שיעסוק רק בסוגייה האיראנית ויוקם מטה שיעסוק בזירה האיראנית. במרכז התוכנית שעלותה כ-30 מיליארד שקל נמצאים העצמת יכולתו הקטלנית של הצבא, הגדלת כושר חשיפת האויב, הגדלת כושר ההשמדה וחיזוק הרב זרועיות @ela1949pic.twitter.com/lyy9b1x49f
Также будет сформировано особое командование, которое будет заниматься анализом угроз со стороны Ирана и составлением кампании против Исламской Республики.
По словам начальника генштаба, усовершенствование боевых возможностей ЦАХАЛ позволит сократить продолжительность военных кампаний. Финансовая часть программы будет утверждена после мартовских выборов в Кнессет. Тем не менее на некоторых критически важных участках модернизация уже началась, благодаря внутренним ресурсам из бюджета Армии Обороны Израиля.
План разрабатывался с учетом основных угроз: Иран, "Хизбалла" – на северном участке и ХАМАС – на южном. То есть, боевые части получат боеприпасы, дроны, приборы ночного видения и противотанковые ракеты. Также предусмотрен перевод систем ПВО "Железный купол" на постоянные позиции.
Ожидается, что в этом году на вооружение поступят усовершенствованные модули перехвата минометных и реактивных снарядов", дополнительные комплексы группы "Праща Давида". ВВС ЦАХАЛа получат новые транспортные вертолеты, боеприпасы и амуницию.