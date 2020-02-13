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Борьба с Ираном и огневая мощь – новый план ЦАХАЛ | Фото:13.02 19:35   MIGnews.com

Борьба с Ираном и огневая мощь – новый план ЦАХАЛ

Армия Обороны Израиля запускает новую пятилетнюю программу "Моментум" (Tenufa), которая включает получение превосходства над главными противниками – Ираном, "Хизбаллой" и ХАМАСом, внедрение передовых технологий, сокращение танковых войск и новые боевые эскадрильи ВВС.

Основные моменты 13 февраля озвучил начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави на встрече с высшими офицерами военного командования при участии президента Израиля Реувена Ривлина, передает Ynet.

"На чем основан план? На чрезвычайно высокой способности обнаруживать врага и уничтожать его. Выполнение многолетнего плана Momentum позволит ЦАХАЛу значительно расширить свои возможности. План увеличит смертоносность ЦАХАЛ, создаст условия для сокращения продолжительности войны", – отметил Кохави.

Задачи: усиление боевых кадровых частей израильской армии, увеличение объемов боеприпасов для эскадрилий, общий перевод вооруженных сил на новые технологии. ЦАХАЛ должен приумножить наступательное преимущество на суше, в воздухе и на море за счет огневой мощи и точности поражения целей. А новейшие технологии должны дать преимущество в кибервойне.


Также будет сформировано особое командование, которое будет заниматься анализом угроз со стороны Ирана и составлением кампании против Исламской Республики.

По словам начальника генштаба, усовершенствование боевых возможностей ЦАХАЛ позволит сократить продолжительность военных кампаний. Финансовая часть программы будет утверждена после мартовских выборов в Кнессет. Тем не менее на некоторых критически важных участках модернизация уже началась, благодаря внутренним ресурсам из бюджета Армии Обороны Израиля.

План разрабатывался с учетом основных угроз: Иран, "Хизбалла" – на северном участке и ХАМАС – на южном. То есть, боевые части получат боеприпасы, дроны, приборы ночного видения и противотанковые ракеты. Также предусмотрен перевод систем ПВО "Железный купол" на постоянные позиции.



Ожидается, что в этом году на вооружение поступят усовершенствованные модули перехвата минометных и реактивных снарядов", дополнительные комплексы группы "Праща Давида". ВВС ЦАХАЛа получат новые транспортные вертолеты, боеприпасы и амуницию.


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